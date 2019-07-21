شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح العرض المسرحي «بحر الهوى» على مسرح مصيف جمصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت المهندسة سحر لطفي، رئيس مجلس مدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية أولى ليالي العرض المسرحي «بحر الهوى»، على مسرح جمصه السياحي بدعوه من أبطال العرض والذي بدأ عرضه مساء السبت، ٢٠/٧/٢٠١٩ ويستمر حتى ٥/٨/٢٠١٩ .

وتدور أحداث المسرحية حول كيفية تغيير السلوك السلبي للفرد إلى سلوك إيجابي حتى يصبح إنسانا صالحا ومفيدا للمجتمع، كما يحث العرض على التمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق الحميدة.

البطولة للفنانين «علا رامي، عادل أنور، هانى النابلسي، فيصل خورشيد، سيف عبدالرحمن، نوال سمير، حسان العربي، سعاد الهوارى، تقوى فوزى، أحمد زايد، عاطف سعيد»، ديكور وملابس محمد خبازة، أغانى مجدي الحمزاوي، ألحان إيهاب حمدي، استعراضات عزت أبوسنة، مخرج منفذ طارق حسن وهالة الصباح، مساعدو الإخراج «إبراهيم أبوالنجا- شادى حمدى العربي- أحمد سمير زايد»، بالاشتراك مع فنانى الفرقة القومية للموسيقي الشعبية، تأليف محمد عبدالله، إخراج هاني النابلسي.