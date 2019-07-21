شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين الوكالة الأمريكية للتنمية وشركة بيبسيكو مصر للتوسع في زراعة البطاطس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الحكومة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مذكرة تفاهم مع شركة بيبسيكو مصر، لتوسيع نطاق التعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية وشركة شيبسي للصناعات الغذائية، التابعة لشركة بيبسيكو مصر، لتحسين سبل معيشة المزارعين، وزيادة الشفافية والإستدامة في سلسلة القيمة لحاصلات البطاطس.

وشارك في حفل التوقيع توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، ومحمد شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر، والسيدة شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية، توماس جولدبيرجر: «إن هذا التعاون نموذجاً رئيسياً على كيفية الإستغلال الأمثل لشراكة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع القطاع الخاص نحو المنهجيات التي تعتمد على متطلبات السوق لمواجهة تحديات التنمية، موضحاً أن هذه الشراكة سوف تسهم في زيادة دخل المزارعين بالريف المصري من خلال الروابط الوثيقة مع السوق، وزيادة جودة الحاصلات الزراعية، ومساعدة المزارعين على الإلتزام بتطبيق المعايير الدولية للممارسات الزراعية».

ومن جانبه قال محمد شلباية،: الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر، «إن توقيع مذكرة التفاهم يساهم في تحقيق الإستقرار والرخاء لمصر، مشدداً على أن الزراعة تعد الجانب الحيوي في الإقتصاد المصري، ونستهدف المشاركة مباشرة مع المزارعين لتشجيع الإبتكار ونقل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات الزراعية مع ضمان زيادة إلانتاجية والجودة».

مذكرة تفاهم بين الوكالة الأمريكية للتنمية وشركة بيبسيكو مصر

وأضاف شلباية، أن سوق إنتاج البطاطس في مصر يحتاج إلى التوزان في تلبية إحتياجات تقاوي البطاطس المستوردة من الخارج، وعدم تركيز الجهود المصرية على إستيراد تقاوي البطاطس من مكان المنشأ الواحد وهو الإتحاد الأوروبي حالياً، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبياً على توافر تقاوي البطاطس بأسعار مناسبة للمزارعين، كما أنها تجعل البلاد تتأثر بالأسعار التي فرضها منتج تقاوي البطاطس في الإتحاد الأوروبي، فضلاً عن تأثير التغيرات المناخية على حجم إنتاج التقاوي المطروحة للتصدير إلى مصر.

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وشدد شلباية، على أن تعدد مناشيئ إستيراد تقاوي البطاطس، يساهم في تحقيق التوزان في السوق المحلي وتعدد مناطق التصدير إلى الخارج، وتوفر بأسعار مناسبة للمستهلك المحلي، وعدم تكرار أزمات نقص محصول البطاطس، رغم أن مصر تحتل المرتبة رقم 14 على العالم، بإنتاج يصل إلى 5 ملايين طن سنوياً.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، إلى أهمية دور الشركة في تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تنفيذ برنامج لإنتاج تقاوي البطاطس في مصر، من خلال إستقدام واستحداث 6 أصناف من تقاوي البطاطس الأمريكية، وتسجيلها رسمياً في مصر للإستفادة منها في تلبية إحتياجات صغار المزارعين المصريين من هذه التقاوي التي يتم زراعتها في الدلتا ووادي النيل، ويتم تسويقها من خلال نظام الزراعة التعاقدية مع 4 آلاف مزارع مصري، وفقاً لأسعار السوق بما يحقق أعلي عائد لصغار المزارعين حتي لا ينصرف عنا في الموسم التالي.

مذكرة تفاهم بين الوكالة الأمريكية للتنمية وشركة بيبسيكو مصر

مذكرة تفاهم بين الوكالة الأمريكية للتنمية وشركة بيبسيكو مصر

وشدد شلباية، على أن خطة الشركة تعتمد على توفير الدعم المناسب لصغار المزارعين من تقاوي وأسمدة ومبيدات، وتدريبهم على الممارسات الجيدة على الزراعة لضمان توفير إنتاج زراعي آمن وفقاً لمعايير هيئة سلامة الغذاء، ويحقق أعلي إنتاجية ويطابق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن هذه التقاوي توفر 70% من إحتياجات إنتاج مصنع شركة شيبسي، ويتم توجيهها لصغار المزارعين وخاصة الشباب.

وأضاف شلباية، أن الشركة تخطط لزيادة نسبة الإكتفاء من تقاوي البطاطس التي تنتجها بيبسيكو مصر لتصل إلى 80% من الإحتياجات بحلول عام 2021، موضحاً أن إجمالي الإنتاج الحالي من البطاطس يصل إلى 400 ألف طن سنوياً، وتحقق الشركة زيادة سنوية في الإنتاج تصل إلى 10% سنوياً، والتي يتم تحقيقها من خلال مواصلة برامج تأهيل صغار المزارعين لتطبيق أفضل الممارسات لزيادة إنتاجية البطاطس بإستثمارات سنوية تتجاوز ملياري جنيه سنوياً.

ومن جانبها قالت شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر،«إن برامج الوكالة الأمريكية تعتمد على أنها ملف «تنموي»، بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وتعتمد على إستيفاء طلبات الجانب المصري لتقديم الدعم المطلوب والسير مع مصر في المشروعات القومية التي تطورها للتعاون المشترك».

وأشادت كارلين، بالبرامج الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية وخطواتها الإصلاحية التي أدت إلى إتخاذ خطوات جريئة للإصلاح الاقتصادي، ورغم صعوبتها إلإ أنها تستهدف المصلحة العامة ونحن ندعم الحكومة المصرية في أي إحتياج لمسار الإصلاح الاقتصادي.

ولفتت إلى أن الوكالة الأمريكية للتعاون للتنمية الدولية، تعمل لأول مرة على تنفيذ برامج الشراكة مع صغار المزارعين، لرفع قدراتهم في تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة وتحسين إنتاجية المحاصيل، من خلال تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، سواء لأغراض السوق المحلي، أو التصدير إلى الخارج، وفقاً للمعايير الدولية المعنية بذلك، فضلاً عن التوسع في برامج ترشيد إستهلاك المياه كأحد أدوات مواجهة الندرة المائية، ومحدودية الموارد المائية لمصر.