شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على معامل التنسيق.. و«عبدالغفار» يعفي أول الإسماعيلية علمي رياضة من المصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت معامل تنسيق الجامعات بالمحافظات، الأحد، اقبالا كبيرًا من الطلاب لتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الأولى، والذي يستمر حتى الخميس المقبل، فيما تقدم الدكتور خالد عبدالغفار، مكاتب تنسيق جامعة القناة، وقام بمساعدة الأول على اخياره وقرر إعفائه من المصرفات.

في الإسماعيلية، قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إعفاء الطالب أحمد مصطفى قناوي، الأول على الإسماعيلية شعبة علمي رياضة، والحاصل على 408.5 من المصروفات الجامعية.

جاء ذلك خلال تفقده مكتب تنسيق جامعة القناة، برفقة الدكتور طارق راشد، رئيس الجامعة، للوقوف على أداء المكتب واستقبال الطلاب الجدد، وعندما سأله الوزير عن مجموعه، قال إنه الأول على المحافظة، وعلى الفور جلس الوزير بجواره وساعده في ادخال بياناته، وداعبه قائلا: «إنت تدخل الكلية اللى عايزيها تحت أمرك».

وعبر الطالب عن سعادته، مؤكدًا أنها صدفة أسعدته ولم يكن يتصور لقاء الوزير بالصدفة، ووجه الشكر له، وقال إنه تقدم إلى هندسة عين شمس وإنه يحب الرياضة ومن المتفوقين في جميع المراحل التعليمية. وفى المنيا، قال الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، إن الجامعة استقبلت الطلاب لتسجيل رغباتهم.

وأكد «عبدالنبي» أن الجامعة خصصت 3 معامل بعد تطويرها وتزويدها بمائة جهاز حاسب آلي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوميًا، وذلك بمعمل المدينة الجامعة للطلاب بالأخصاص وبالمعملين الملحقين بكليتي دار العلوم والتربية الرياضية داخل الحرم الجامعي.

وفي الوادي الجديد، استقبلت معامل التنسيق الطلاب المرحلة الأولى المزودة بالحاسب الآلي بالمبنى الإداري الرئيسي للجامعة التي تم ربطها بإنترنت فائق السرعة، إلى جانب تواجد المشرفين التابعين للجامعة لتوجيه الطلاب وأولياء الأمور.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، إن معامل التنسيق المجهزة بدأت في استقبال كافة طلاب المرحلة الأولى لضمان استيعاب كافة الطلاب العالي، وتم وضع خطة عمل للمشرفين لتوجيه ومساعدة الطلاب وتزليل كافة العقبات، بجانب توفير أجهزة تكييف وأماكن انتظار للطلاب وأولياء الأمور بالقاعات لضمان إجراء التنسيق واختيار الرغبات والتواصل مع مركز التنسيق الرئيسي في حالة وجود مشكلات وحلها بشكل فوري حتى انتهاء جميع مراحل التنسيق.

وفي الأقصر، أعلن الدكتور بدوي شحات، رئيس الجامعة، أن معامل التنسيق الإلكتروني شرعت منذ الصباح في مساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم، لافتًا إلى تخصيص 38 حاسبًا آليًا، موضحًا أن الجامعة توفر أماكن لانتظار الطلاب وأولياء الأمور، فضلا عن مسؤولي شؤون الطلاب ومركز المعلومات للرد على كافة الاستفسارات وتسهيل مهمة الطلاب في تسجيل رغباتهم.

وفي الشرقية، شهدت معامل تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة إقبالا محلوظًا خلال اليوم الأول من الطلاب لتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الأولى.

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وقال الدكتور شريف الجوهري، مدير الإدارة العامة لشؤون التعليم بالجامعة، إنه تم تهيئة المكان قبل البدء في تسحيل الرغبات بوقت كافي، حيث تم تجهيز معملين بكل معمل 30 جهاز حاسب آلي لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم.

وأَضاف «الجوهري» أنه تم تعليق بانرات ولوحات إرشادية للطلاب، بالإضافة إلى إمداد المبنى بعدد من أفراد الأمن لتنظيم الدخول والخروج فضلا عن تزويد المعامل بعدد من الإداريين والموظفين المختصين بشؤون التعليم ومدخلين للبيانات لتسهيل مهمة الطلاب في عملية إدخال البيانات وتسجيل الرغبات.

وفي القليوبية، سادت حالة من الاستياء بين الطلاب بسبب ضعف شبكة الإنترنت وضعف التحميل مما يجعل الطالب يأخذ وقتا طويلا لادخال بياناته.

وأعلن الدكتور علي سعد، المشرف العام على التنسيق، أن هناك إقبالا ملحوظًا على مكتبي التنسيق اللذان تم تخصيصهما، مشيرًا إلى أن معظم الشكاوى تتعلق بضعف شبكة الإنترنت، ولذلك فإن الطالب يستغرق نصف ساعة تقريبًا لادخال بيانه، فضلا عن تخصيص مكتبين فقط بكليتي التجارة ببنها والزراعة بمشتهر، معلقا على تخفيض عدد الأماكن مقارنة بالعام الماضي.

وأكد «سعد» أن المعامل مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلى المتصلة بشبكة الإنترنت ودعمها بعدد من المتخصصين وذوى الخبرة في مجال إدخال البيانات للطلاب على قاعدة بيانات التنسيق الإلكترونى للجامعات المصرية.

وفي الدقهلية، شهد مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة المنصورة، إقبالا كثيفا من الطلاب، بفروع مكتب التنسيق بالمدينة الجامعية وفروعه بكليتي الصيدلة والتربية.

ووفرت الجامعة عدد من العاملين المتخصصين في أمور التنسيق لمساعدة الطلاب وأولياء أمورهم في إنجاز ترتيب الرغبات وفقا لما يراه الطالب وبالطريقة الصحيحة ويحصل على نسخة منها عقب الانتهاء من التسجيل.

وفى سوهاج، إفتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، المعسكر الإرشادي والتوعوي بعنوان «اعرف كليتك» لمساعدة الطلاب أثناء تقدمهم للتنسيق، وتعريفهم بالخدمات والإدارات التي يتم التعامل معها من أجل تنسيق الرغبات.

وقال الدكتور محمود أبوالمجد، مدير شبكة المعلومات رئيس مكتب التنسيق بالجامعة، إن التنسيق من خلال التسجيل الإلكتروني يقدم خدمة متميزة للطلاب بمشاركة أولياء الأمور لهم، مما يساهم بصورة أكبر في كتابة الرغبات بطريقة صحيحة ومعبرة عن رغباتهم، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم إدراج كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بالجامعة في التنسيق، لافتا إلى تخصيص المعمل للتجارى بكلية التجارة وآخر بكلية الطب.

وفي 6 أكتوبر بالجيزة شهدت مكاتب التنسيق بالجامعات الخاصة، إقبالاً كبيرًا وشهدت زحامًا منذ الصباح من الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالكليات خاصة الطب والصيدلة والأسنان والهندسة التي تعمل هذه الجامعات بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى أن أسبقية الإلتحاق ببعض هذه الجامعات بأسبقية الحجز، ودفع المصروفات، على الرغم من قرار مجلس الجامعات الخاصة خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتي الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالي الأعداد وذلك تماشيًا مع متطلبات سوق العمل.

فيما شكى بعض المتقدمين لمكتب التسجيل والقبول ببعض الجامعات من عدم قبولهم بكليات الطب والصيدلة والأسنان، رغم إرتفاع مجاميعهم، في حين يتم قبول من هم أقل مجموعًا رغم إنطباق الشروط عليهم.