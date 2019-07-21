شكرا لقرائتكم خبر عن «حطمّوا الأبواب الزجاجية».. الجماهير الجزائرية تُثير الفوضى بمطار القاهرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الساعات الأولي من صباح الأحد، حالات هياج واحتجاجات داخل المطار من جانب جمهور الجزائر، اعتراضًا على تأخر الطائرات، وأثار الآلاف منهم حالة من الشغب والفوضى، كما ألقوا الزجاجات على رجال الأمن وشهد المطار كرًا وفرًا من قبل الجزائريين.

وعلى الفور، طلبت شركة ميناء القاهرة الدولي، من مكتب شركة الخطوط الجزائرية بالقاهرة، التي تقلع وتهبط من مبني الركاب رقم (1) بمطار القاهرة، سرعة تدبير أماكن للجماهير الجزائرية التي وصلت القاهرة، قبل أيام، لمناصرة فريقها في نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال، الجمعة الماضية، أو توفير فنادق لهم من القريبة للمطار، وفقا لما تنص علية قوانين الطيران.

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ورغم التجاوزات التي حدثت من بعض الجماهير الجزائرية بالمطار، وقيامهم بتحطيم بوابة زجاجية، وعدد من مزهريات الورود والأشجار داخل صالات السفر، إلا أن اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطار القاهرة الدولى، أمر الطواقم الأمنية بضرورة ضبط النفس لأقصي درجة، والتحلي بسعة الصدر مع الأشقاء الجزائريين، وطالبهم بالسماح لمن هم ليس لديهم تذاكر عودة بالدخول للصالات والاحتماء بها من أشعة الشمس وحرارة الجو.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، على موقعها الرسمي أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الشركة لإعادة العالقين وعائلاتهم لبلادهم، وأنها لن تتوقف حتي إرجاع آخر مشجع إلى الجزائر.

وكانت السلطات الجزائرية، قد خصصت 28 طائرة لنقل 4800 مشجع جزائري إلى القاهرة، عبر جسر جوي بداية من مساء الخميس إلى الجمعة، وفقًا لبيان لمجلس الوزراء الجزائري مطار القاهرة، كما حرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، على الدفع بأعداد إضافية من موظفي العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المشجعين وتسهيل إجراءات خروجهم إلى أماكن إقامتهم.