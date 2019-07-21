شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. «عبدالغفار» يفتتح منشآت ومشروعات تعليمية وبحثية بجامعة كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، عددًا من المنشآت الجامعية الجديدة، بمقر جامعة كفرالشيخ، فضلًا عن المشاركة في تكريم الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، وعدد من رؤساء الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للجامعات والشخصيات العامة والمستشارين الثقافيين لبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة.

وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، إن هذه المشروعات عبارة عن 15 مبنى تمثل الموجة الثالثة من المنشآت الجامعية خلال السنوات الثمانية الماضية، وتهدف إلى استكمال مقومات الجامعة التعليمية في إطار خطة الجامعة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية بالجامعة بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب للقبول في الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ، إن المنشآت المقرر افتتاحها هي:

كلية الحاسبات والمعلومات، وتتكون من خمسة طوابق، وتحتوى على 40 معمل حاسب، وأربعة مدرجات، سعة كل منها 400 طالب، وقاعة سيمنار، و10 قاعة تدريسية ومكتبة ومكاتب إدارية.

مبنى معهد علوم وتكنولوجيا النانو، ويتكون من 6 طوابق، وقاعة سيمنار، و4 قاعات تدريس وغرفة نظيفة، مساحة 250 متر مربع، ووحدة ميكرو الكترونيات، و38 معمل بحثي، ووحدة إنتاج الكميات الكبيرة من المواد الجديدة متناهية الصغر للاستخدام الصناعي والتجاري.

كلية الذكاء الاصطناعي، وتتكون من 7 طوابق تحتوى على مكاتب إدارية وقاعات ذكية ومعامل متقدمة في مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبرانى والتعلم العميق بالإضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية.

كلية الحقوق، وتتكون من 4 طوابق ومبنى ملحق للمدرجات.

مبنى الخدمات الطلابية، الذي يضم عدد من الكافتيريات ومحال بيع الكتب والمستلزمات الطبية والعلمية والهندسية.

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الإدارة العامة للجامعة، ويضم مكاتب إدارية لرئيس الجامعة والنواب وأمين عام الجامعة وإدارات الجامعة ومتحف تاريخ الجامعة.

مركز المؤتمرات، ويضم قاعة احتفالات كبرى بسعة 1600 مقعد ومسرح كبير بمستوى أوبرا، بالإضافة إلى قاعات سيمنار وخمسة صالونات لكبار الزوار.

المكتبة المركزية وتتكون من طابقين وتحتوى على ثلاث أجنحة لكل من قطاع الكليات النظرية وقطاع الكليات العلمية وقطاع الكليات الطبية. كما تم تزويد المكتبة بخدمة الواى فاى وأجهزة الكومبيوتر، وتحتوي المكتبة على قاعات متعددة ومجهزة للاطلاع والبحث للمجموعات.

دار الضيافة، وتتكون من 6 طوابق ومدخل فندقي، وتحتوى على 81 غرفة، وكل غرفة تحتوي على سريرين، و4 أجنحة لكبار الزوار ومطعم وصالتين للطعام.

المدينة الجامعية طالبات، وتتكون من 6 أدوار، تحتوي 124 غرفة وتستوعب 350 طالبة ضمن الإسكان المتميز.

المرحلة الثانية من كلية الهندسة وتتكون من ثلاث مباني للورش والمعامل وبعض المدرجات.

ورش كلية الزراعة ويتكون من طابقين لخدمة العملية التعليمية بكلية الزراعة.

المرحلة الأولى من المدرجات المركزية بالجامعة، وتشمل على عدد 2 مدرج، بسعة 400 طالب لكل منهما.

المرحلة الثانية من المطعم المركزي للطلبة، ويشمل على توسعات أفقية ورأسية وتطوير ورفع كفاءة للمطعم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة بالجامعة.

المسرح المدرسي التي قامت الجامعة بإنشائه لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بديلًا عن المسرح القديم داخل حرم الجامعة.

كما يتفقد الحضور الحدائق الرياضية الثلاثة التي تم إنشاؤها بالجامعة، وتضم 48 جهاز لياقة رياضية، بمعدل 16 جهازًا لكل حديقة لتلبية حاجة الطلبة والإداريين، لممارسة الرياضة وإطلاق طاقاتهم، والاستمتاع بمهاراتهم طوال فترات الأسبوع مجانًا.