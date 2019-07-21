شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع أولى رحلات «مصر للطيران» إلى «دوالا» بالكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقلعت، صباح الأحد، من مطار القاهرة أولى رحلات «مصر للطيران» إلى دوالا بالكاميرون. جاء ذلك في إطار خطط الشركة لتوسيع شبكتها حول العالم، وخلال الأشهر القليلة الماضية أضافت «مصر للطيران» رحلات إلى كل من كيجالي برواندا، وأبيدجان بساحل العاج.

وستسير «مصر للطيران» 3 رحلات أسبوعيًا، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بالربط مع مطار ندجامينا بدولة تشاد.