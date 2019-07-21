شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. أولى رحلات الجسر الجوي إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر «مصر للطيران» في تسيير رحلاتها الجوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، ومن المقرر أن تقلع أولى رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي إلى جدة، غدًا الاثنين.

تستعد الشركة لنقل 2439 حاجًا، منهم 5 رحلات جوية تقلع من مطار القاهرة الدولي إلى جدة لنقل 1189 حاجًا، و3 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة لنقل 720 حاجًا، ورحلتين جويتين من مطار برج العرب إلى المدينة المنورة لنقل 531 حاجًا من حجاج قرعة الدقهلية والبحيرة وبورسعيد.