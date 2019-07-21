شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بعثة الحج السياحي من متحف النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت بعثة الحج السياحي من أمام متحف النيل، والتي يترأسها الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري لهذا العام. وكان في استقبالهم المهندسة إيرين فايز، مدير عام متحف النيل، ورحبت بهم داخل المتحف، بيت العائلة المصرية والأفريقية، مؤكدة أن المتحف يحرص دائماً على مشاركة المصريين، والأفارقة في كل مناسباتهم وأفراحهم، داعية الله أن يتقبل منهم مناسك الحج والعودة بالسلامة إلى بلدهم.

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