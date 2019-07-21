شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من طلاب الثانوية علي معامل جامعة عين شمس لتسجيل رغبات كليات القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد اليوم لتنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الاولي بمعامل جامعة عين شمس إقبالا ملموسا من الطلاب راغبى تسجيل الرغبات، بحد أدنى 97.07% للعلمي علوم و95% للعلمي رياضة و80% للأدبي. وتفقدت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات معامل التنسيق بإجمالى عدد ١٠٠ جهاز لتسجيل رغبات الطلاب.

كما افتتحت الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب معامل الكلية وأكدت على استعداد الكلية بكافة معاملها حيث تم تشغيل معملين حاسب آلى مزودين بـ 60 جهاز كمبيوتر وطابعات وخدمة الإنترنت، لتسهيل التسجيل الإلكتروني للرغبات، وذلك مجانا للطلاب.

فضلًا عن توفير عدد من الموظفين المدربين لمساعدة الطلاب خلال كتابة الرغبات بالإضافة لتوفير فريق من الإداريين المؤهلين والمدربين للقيام بأعمال التنسيق علاوة على توفير كافة الأدوات التي تساعد على أداء الخدمة بالجودة المطلوبة وتوجيه العاملين بحسن استقبال الطلاب والمرافقين لهم، وإرشادهم لإتمام عملية التنسيق بالكيفية المطلوبة، وسيتم العمل وفقًا لمواعيد مكتب التنسيق.

كما تم تجهيز مدرجات ملحقه بالمعامل لتنظيم دخول المترددين على المعامل حسب اسبقية الحضور، وتم توفير قاعات لاستقبال المترددين وإمدادها بوسائل التهوية الكافية والمياه المثلجة تيسيرًا على المترددين.

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