شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 25 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ، صباح اليوم الأحد، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الخميس 25 يوليو الجاري.