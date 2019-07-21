شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين» تعلن أسعار أضاحي العيد بمنافذ المحافظات.. والكيلو بـ47 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنه لأول مرة تطرح النقابة العامة للفلاحين أضاحي بأسعار تنافسية، والأضحية عجول بقري تزن من 350 إلى 400 بسعر 47 جنيه لكيلو اللحم قايم بجميع فروع النقابة بالمحافظات تيسيرًا على المواطنين ومنعا الاحتكار.

Advertisements

ولفت إلى أن النقابة العامة للفلاحين سوف تقوم من خلال لجنة المواطنة بعمل زيارات لكل الأحياء والقرى والنجوع الفقيرة بجميع أنحاء الجمهورية لتوزيع لحوم أضاحي أعضاء النقابة بالمجان على الفقراء.

وأضاف أبوصدام أن الأضاحي هذا العام أرخص من العام الماضي بنسبة 10%، لافتًا إلى أن عيد الأضحى المبارك فرصة لكل الفلاحين للتزاور وحل الخلافات وإنهاء الخصومات ولنشر البهجة والفرحة على وجوه المحرومين.

وأشار إلى أن الفلاحين يقضون عيد الأضحى المبارك دومًا وسط الأهل والأحباب، فبعد صلاة العيد يشرع كل فلاح في ذبح أضحيته وتوزيع حقوق الأهل والفقراء ثم يقوم بزيارة الأهل والأحباب لتوزيع العيدية، وعادة ما يتم زيارة أهل المتوفين حديثا لمواساتهم، فيما يزور بعض الفلاحين المقابر للترحم على من فارقوهم من الأهل والأحباب إلى أن تجمتع العائلة على وجبة غذاء بالفتة واللحمة وسط بهجة وسرور الأطفال الذين يلبسون كل جديد ويشترون الألعاب ويتمتعوا بالعيدية.