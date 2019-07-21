شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 130 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق، صباح الأحد، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 130 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019– 2020.
وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.
وأشار «عطا» إلى أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت 6 يوليو الجاري وتستمر حتى 22 يوليو الجاري، لكليات «الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية».
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