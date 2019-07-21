شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الحياة بورفؤاد وتشدد على توفير سبل الراحة للمرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ظهر الأحد، مستشفى الحياة بورفؤاد، لمتابعة أنظمة التشغيل الخاصة بالمستشفى، ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك فور وصولها للمحافظة. وتفقدت الوزيرة، غرف العمليات والحضانات، وماكينات الغسيل الكلوي، موجهةً بتوفير أقصى سبل الراحة للمرضى.

وحرصت الوزيرة، على الاطمئنان على أنظمة الإطفاء، وتشغيل التكييفات، وأنظمة الغازات، إضافةً إلى تفقد أجهزة التأمين من خلال كاميرات المراقبة وكذلك غرف «الكنترول» والمراقبة .

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة ستتفقد عدداً من المنشآت الطبية بالمحافظة إضافةً إلى ترؤس غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد.