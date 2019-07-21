شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: سنطالب السيسي بإنشاء قناة تليفزيونية أفريقية باسم القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر بها نحو 64 إذاعة، وإن المجلس سينقل اقتراحًا للرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء قناة تليفزيونية أفريقية تتحدث باسم القارة.

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وتابع «مكرم» خلال لقائه بعدد من رؤساء التحرير الأفارقة، الأحد، قائلا: «سننقل للرئيس السيسي مقترحا ونحن على يقين من أنه هام وأساسي لإنشاء قناة تليفزيونية أفريقية، خاصة أن اهتمامنا بأفريقيا تاريخي، فحتشبسوت ذهبت إلى بلاد بونت في الصومال وعرفنا طريقنا للجنوب قبل طريق الشمال وإذا كان السيسي صحح البوصلة التي تقول إن كافة مصالحنا مع الجنوب، فأعتقد أنه كان واجبا رغم أنه كان متاخرا نوعا ما».

وأشار «مكرم» إلى أن مصر تعرف نيسلون مانديلا من بدايته وكافة حركات التحرر ولدت هنا، وسعداء جدا بهذا الدور فانتمائنا الأفريقي انتماء حقيقي والحضارة الفرعونية كانت جزءًا من الحضارة الأفريقية والآثار المصرية موجودة في كثير من بقاع أفريقيا، بما يؤكد أن تواصلنا كان قديمًا ومستمرًا وواجبنا أن نتحمس لحوار الجنوب والجنوب وتبادل المصالح وزيادة حجم التجارة البينية لأنه يحقق مصالح مصر وأفريقيا، بحسب تعبيره.

وأكد رئيس الأعلى للإعلام أن مصر بذلت جهودا لتوحيد كافة جبهات أفريقيا بحيث يكون هناك دمج كامل بين الغرب والشرق والجنوب للقارة؛ فمنطقة التجارة الحرة قمة التعاون الذي حدث ونأمل أن تكون في صالح كل بلد أفريقي، ولدينا حلم أن يصل النيل إلى الإسكندرية وأن تصل قلب أفريقيا إلى شاطئ البحر المتوسط، وأن يكون هناك بنية أساسية تربط بين أفريقيا وشمال المتوسط، على حد قوله.