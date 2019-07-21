شكرا لقرائتكم خبر عن «بلومبرج»: الجنيه المصري يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تقرير وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الشهيرة الذي يرصد أداء العملات، حيث يعد أداء العملة هو مقدار ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في مدة زمنية معينة.

ورصدت الوكالة تحسن أداء الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019.

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وجاء في الانفوجراف أن الجنيه المصري شهد تحسناً على مستوى الأسواق الناشئة، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها، فيما تحسن الروبل الروسي خلال نفس الفترة بنحو 9.5% أمام الدولار الأمريكي، كما تحسن أيضاً البات التايلاندي بنحو 5.3% أمام الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة.

أما فيما يتعلق بالعملات التي شهدت استقراراً في سعر الصرف، فقد جاء في مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وأخيرا بشأن عملات الأسواق الناشئة التي شهدت تراجعاً في الأداء، فقد احتلت الروبية الباكستانية المرتبة الأولى كأعلى العملات تراجعا، تلاها البيزو الأرجنتيني، ثم الليرة التركية في المركز الثالث.