شكرا لقرائتكم خبر عن «إير فرانس»: رحلاتنا إلى القاهرة مستمرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال متحدث باسم شركة إير فرانس، الأحد، إن رحلات الشركة إلى القاهرة مستمرة، وذلك في أعقاب قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» ولوفتهانزا تعليق رحلاتهما للعاصمة المصرية بسبب مخاوف أمنية.
وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، قد ذكرت السبت أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام «في إجراء احترازي» لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
وقالت لوفتهانزا بعد ذلك إنها ألغت الرحلات الجوية من مدينتي ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، السبت، على أن تستأنفها اليوم الأحد.
كما أفاد المتحدث باسم إير فرانس في بيان مكتوب أُرسل إلى رويترز: «بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة».
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