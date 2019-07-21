شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. انضمام جامعة الإسكندرية إلى عضوية اتحاد الناشرين المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون الدراسات العليا والبحوث، انضمام جامعة الإسكندرية رسمياً إلى عضوية اتحاد الناشرين المصريين، حيث أصبح لجامعة الإسكندرية دار نشر تحت مسمى (دار النشر والطبع والتوزيع بجامعة الإسكندرية Alexu-Press) مؤكداً على أهمية هذه الدار في نشر المجلات العلميه للجامعة، وخدمة الباحثين في مصر والدول العربية، والمساهمة في رفع تصنيف مجلات جامعة الإسكندرية عالمياً وكذلك نشر وطباعة وتوزيع كتب لكليات ومعاهد الجامعة.

وقال يوسف، خلال إنعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث اليوم الأحد،: «إنه تم الإنتهاء من إعداد دليل مجلات جامعة الإسكندرية، والذي يضم ٤٣ مجلة علمية سواء التابعة لدور النشر العالمية أو التابعة لبنك المعرفة المصرى، أو الموجودة على منصات جامعة الإسكندرية، هذا وسوف يتم توزيع هذا الدليل على جميع كليات ومعاهد الجامعة خلال الفترة القادمة».

كما قدم المجلس الشكر للمجلس الأعلى للجامعات، لموافقته على زيادة عدد المنح التي كانت تمنح لدول حوض النيل وعددها 50 منحة إلى 100 منحة، سوف تقدم إلى دول إفريقيا، مشيراً إلى أن مؤسسة مصر الخير سوف تقدم لهؤلاء الطلاب الدعم المادى من تذاكر السفر، ومصاريف الإعاشة، وذلك للحفاظ على العمق والبعد الهام مع دول إفريقيا الشقيقة، وقدم المجلس كل الشكر لمؤسسة مصر الخير على هذا الدعم.

وأكد يوسف، على أهمية لقاء الدكتورة رشا كمال، مدير الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، والتسهيلات والخطوات والإجراءات التي تتخذ لتسجيل الطلاب بالجامعات المصرية، مشدداً على أهمية تسجيل الطلاب الوافدين أولاً على الموقع الرسمى لوزارة التعليم العالى، وذلك لحصولة على الموافقة من حيث المبدأ للتسجيل، وإستكمال الإجراءات والأوراق اللازمة لذلك، ويمكن للطالب أن يقوم بالتسجيل في أي وقت طوال العام من 1 مايو حتى 31 يونيو، مع تحديد الفصل الدراسى الذي يبدأ الطالب بمباشرة الدراسة سواء في فصل الخريف أو فصل الربيع، وأوضح سيادته جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك سواء للطالب الموفد من بلده أو الذي يقوم بالدراسة على نفقته الشخصية.

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وفى إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي دولياً، وافق المجلس على إنشاء مركز للنشر العلمي الدولي بالجامعة، وذلك للإرتقاء بجودة الأبحاث العلميه، وستكون مهمته تجميع أبحاث الجامعة المصنف منها، وغير المصنف، والمؤتمرات والكتب للوقوف على مركز جامعة الإسكندرية الحقيقي، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لإصدار دليل الميثاق الأخلاقى للبحث العلمى بجامعة الإسكندرية، وذلك بهدف توعية طلاب الدراسات العليا والهيئة المعاونة والسادة أعضاء هيئة التدريس بما له وعليه.

وأوصى المجلس بتنفيذ مقترح إنشاء وحدة أو مركز الدعم الفنى لقانون الحوافز، والعلوم والتكنولوجيا والإبتكار بجامعة الإسكندرية، بهدف تفعيل القانون ولائحته التنفيذية، وأوصى برفع الأمر إلى مجلس الجامعة.

واستعرض المجلس ماتم إتخاذه من خطوات لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار«STI. EG ٢٠٣٠» بجامعة الإسكندرية، كما وافق المجلس على تنظيم دورات للغة الإنجليزية لرفع كفاءة معاوني أعضاء هيئة التدريس لغوياً تمهيداً لتقدمهم لخطة البعثات، وذلك من خلال مراكز تدريب اللغة الموجودة بالجامعة على أن يكون التدريب ٦ أشهر يتفرغ خلالهم المبعوث للتدريب.

وأحيط المجلس علماً بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترح جامعة الإسكندرية، بالإشراف المصري المشترك على الدراسات العليا بالجامعات العربية والأجنبية، وإشتراك الطالب المقيد بهذا النظام في البرامج والمقررات الدراسية.

كما أحيط المجلس علماً بحصول جامعة الإسكندرية على ٢٥٠٠ وحدة إضافية، لدعم رصيد الجامعة من وحدات برنامج فحص الإقتباس Ithenticate، حتى تتمكن الجامعة من فحص أبحاث أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية، لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد، وكذلك الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه نظراً لأنه يتم فحص ما يقرب من 4000 رسالة ماجستير ودكتوراه سنوياً.