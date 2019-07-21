شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تختتم المرحلة الثالثة من برنامج «تقييم أداء الموظف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي للوزارة المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الموارد البشرية المتقدم «تقييم أداء الموظف».

وأشارت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وإعداد الكوادر الشابة وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030»، التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة الوسطي والعليا، تقدم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال إدارة الموارد البشرية، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018، باستحداث وتطوير 6 تقسيمات تنظيمية، بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، جاء منها التقسيم التنظيمي المتعلق بالموارد البشرية، وبناء على قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (63) لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف.

وأوضحت قيام الوزارة بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متكامل يستهدف جميع العاملين بوحدات الموارد البشرية المستحدثة بالوزارات، إذ يعد أول برنامج تدريبي على المنظومة الجديدة في تقويم أداء العاملين.

Advertisements

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط استطاعت عقد عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل خلال فترة قصيرة، حرصًا منها لتنفيذ خطتها للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة العاملين، مؤكدة أن دعم القيادات، وخصوصًا الشابة منها يأتي على قائمة أولويات الوزارة لتحقيق دورها كشريك أساسي في رؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبها أوضحت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن هذه هي المرحلة الثالثة من برنامج تدريبي كامل ومتكامل للوحدة المستحدثة للموارد البشرية، مشيرة إلى أنه سبق أن قدم المعهد مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال إدارة الموارد البشرية، التي استهلت بالبرنامج الأساسي للمفاهيم الحديثة للموارد البشرية، وأسفر عن تدريب حوالي 750 متدرب من العاملين بالوزارات والجهات التابعة، وتلا ذلك تدريب عدد 500 متدرب على موضوعين من موضوعات البرنامج المتقدم للموارد البشرية هما: تخطيط الموارد البشرية، والتدريب والتنمية.

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج شملت جميع القيادات، الذين يقع على عاتقهم مهمة تقييم أداء مرؤوسيهم، موضحة أنه استفاد بنهاية هذه المرحلة من البرنامج عدد 500 متدرب، وعقد بمقر نادي الحرس الجمهوري لمدة 4 أيام تدريبية من الأحد إلى الأربعاء، واستمر البرنامج خلال الفترة من 16 يونيو إلى 17 يوليو الجاري، متابعة أن الهدف منه تكوين كوادر للوحدات المستحدثة على دراية بالموارد البشرية بشكل متخصص ومحترف.

وأكدت على أن البرنامج يأتي استكمالًا لدور المعهد القومي للإدارة كمقدم رئيسي للتدريب وبناء القدرات البشرية للجهاز الإداري للدولة، وفقًا للمعايير الدولية ومتطلبات خطة الإصلاح الإداري وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر2030.

يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نفذت أيضًا البرنامج التدريبي المراجعة الداخلية واستهدف هذا البرنامج تدريب العاملين في وحدة المراجعة الداخلية المستحدثة في كل وزارة، وتم تنفيذه بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة والمعهد المصرفي، وتم خلاله عقد ندوة تعريفية لعدد 185متدرب، ودورة تدريبية تمهيدية لعدد 185 متدرب، واجتاز الاختبار منهم عدد 165 متدرب، ومستهدف تقديم دورة تدرببية في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في شهر أغسطس المقبل.