شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دعاوى وقف انتخابات «المهن الموسيقية» للخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، نظر الدعاوى الثلاث المقامة من المطرب مصطفى كامل والفنان إيمان البحر درويش، والتي يطالبان فيها بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية وبطلان نتيجتها، وكذا استبعاد الفنان هاني شاكر من قائمة المرشحين لخوض تلك الانتخابات، للخميس المقبل، لاستكمال تقديم المستندات والمرافعة.

كان مصطفى كامل قد قال في دعواه إن هانى شاكر ليس له الأحقية في الترشح لمنصب النقيب، لامتلاكه شركة إنتاج فني، وأن الشركة مازالت تزاول نشاطها الفني.

فيما طالب الفنان إيمان البحر درويش في دعواه ببطلان الانتخابات لأنها جاءت مخالفة لأحكام قانون نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أن هانى شاكر هو من دعا للانتخابات، رغم أنه يفقد هذه الصفة وليس له الحق فى ذلك، على حد قوله.