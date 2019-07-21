شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد لصحفية سنغالية: «لعبتم بشرف.. هارد لك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عزى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صحفية سنغالية بعد خسارة منتخب بلادها أمام الجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، وقال لها خلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس، الأحد: «هارد لك»،

قال رئيس المجلس للصحفية: «تربطنا بالسنغال علاقة قوية وقديمة، أنا صاحبت مبارك في رحلة مكوكية بين السنغال وجيرانها حينما نشأ نزاع على بعض قضايا الحدود، فنقول لك هارد لك، والفريق السنغالي لعب كويس، ويكفيه شرفًا أنه وصل للنهائي».