شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: دربنا 4 آلاف صحفي من 55 دولة إفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يخرج كل سنة أعداد من الإعلاميين والصحفين الأفارقة يدرسون في هذا المكان، وأن إجمالي من تم تدريبهم يتجاوز 4 آلاف من 55 دولة إفريقية.

وأشار «مكرم» خلال لقاءه بعدد من رؤساء التحرير الأفارقة، الأحد، إلى أن عدد من يتم تدريبهم سنويًا حوالي 300 صحفي من كافة البلاد الإفريقية دون تمييز.

وتابع قائلا: «المراسلون الأجانب ليسوا بالضرورة أن يكونوا أعضاءًا في النقابة ولكن يسجل نفسه في الهيئة العامة للاستعلامات، ونحاول الالتقاء بهم والإجابة على أسئلتهم لأن مصر بطبيعتها وتاريخها لا يمكن أن تكون مجتمعا مغلقا لابد أن تنفتح على كل التيارات» بحسب تعبيره.