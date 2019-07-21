شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمُدافع عنهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، عن مبادرة «حماية المستهلك»، المُقامة بالصالة المغطاة بنادي الإتحاد السكندرى لمدة يومي الأحد والاثنين، لحل شكاوى المستهلكين، وتتضمن المبادرة عمل حملات رقابية مستمرة من خلال سيارات الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق، بمشاركة كافه الاجهزة المعنية ومنظومة متكاملة لتلقي شكاوى المستهلكين والعمل على حلها فورًا.

من جانبه، أكد الدكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المبادرة تُعد واحدة من «أكبر المبادرات الوطنية التي يطلقها جهاز حماية المستهلك»، بمشاركه 70 شركة وكيان من أطراف المنظومة الإستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى (مياة- كهرباء- غاز- شركات الإتصالات- السيارات- الأجهزة الكهربائية- السلع- الخدمات)، مع قيام تلك الشركات بنشر مراكز صيانة متنقلة في الميادين العامة لخدمة المواطنين والإنتقال الفورى لأى موقع ترد منه شكاوى خاصة بالسلع والأجهزة الكهربائية والسيارات.

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ودعا «عبدالمعطي» إلى إقامة ندوة توعوية على هامش المبادرة بمشاركة رموز المجتمع المدنى وممثلي كافة الفئات بعنوان «دور الدولة في حماية المستهلك»، للتأكيد على جهود الدولة في إجراءات ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وعرض لقانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأوضح «عبدالمعطي» أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الإهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك وصون حقوقه، تأكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذي أعلنه الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يستهدف إتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق مع أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين بصورة أكثر إيجابية تلبى طموحاتهم.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الإستهلاكية ويعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والأجهزة الرقابية المختصة .

وأشار عبدالمعطى إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو عبر رقم الواتساب 01030000602 لتلقي شكاوي المستهلكين بالمحافظات، أو رقم الواتساب ( المواطن رقيب) 01281661880 وأيضاً من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبرالتطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية، والجهاز على إستعداد تام لتلقي كافة الشكاوى التي ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية .