شكرا لقرائتكم خبر عن «معيط» يفوّض رئيس التنظيم والإدارة في اعتماد الخطط والمخصصات المالية للتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، قرار رقم 451 لسنة 2019، بشأن تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في اعتماد مشروعات خطط التدريب بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك الموافقة على صرف المخصصات المالية اللازمة للبرامج التدريبية المدرجة بخطة التدريب.

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ونص القرار في مادته الثالثة على أن يفوض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الصرف من اعتمادات التدريب «مكافأت التدريب بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات)»، المدرجة بموازنات الجهات الإدارية بالدولة.

ويستعد الجهاز برئاسة الدكتور صالح الشيخ لإصدار الكتاب الدوري للتدريب والخاص بالقواعد المنظمة للنشاط التدريبي للعام المالي 2019/2020، الذي يتناول عدة محاور منها ضوابط اختيار المدربين، وقواعد صرف اعتمادات العام المالي الجاري، إلى جانب القواعد الخاصة بإعداد مشروعات الخطط التدريبية، ومن المقرر أن يصدره الجهاز قريبًا.

يذكر أن الجهاز اعتمد مشروعات خطط تدريب لعدد 157 وحدة على مستوى الجمهورية، سواء الوزارات أو الهيئات أو وحدات محلية أو مديريات، كما وافق على الصرف من كافة البنود المخصصة للبرامج التدريبية والمدرجة بالخطة لعدد 326 جهة خلال العام المالي 2018/ 2019.