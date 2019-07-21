شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. مطار برج العرب يودع طلائع حجاج «القرعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سلطات مطار برج العرب الدولى في الإسكندرية، حالة الطوارئ الإدارية والتنظيمية، استعداداً لتوديع طلائع حجاج بيت الله الحرام «القرعة» غداً الإثنين 22 يوليو، للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث يستمر جسر جوى بين مطار برج العرب والمدينة المنورة وجدة حتى 25 يوليو الجارى، من خلال شركة مصر للطيران.

وقال اللواء طيار أسامه البلاسى، مدير مطار برج العرب الدولى، إنه سيتم البدء في نقل رحلات حجاج الجمعيات الأهلية، والحج السياحى، عقب انتهاء نقل حجاج القرعة مباشرة ويستمر حتى 29 أغسطس المقبل بواقع 3 رحلات يومياً.

وأوضح البلاسى، في تصريحات للمصرى اليوم،: «أنه جرى تنسيق شامل مع جميع المديريات والجهات المعنية لإنجاح موسم الحج هذا العام، حيث سيتم إيفاد 10 وعاظ من مديرية أوقاف الإسكندرية لإرشاد الحجاج وتوعيتهم بالمستجب والواجب والمحظور في الفريضة، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير سيارات حماية مدنية وكذا مع الصحة لتوفير سيارات إسعاف وأطباء وتوافر جميع المستلزمات الطبية المطلوبة، كما تم التسيق مع إدارة المرور لتسهيل المسارات وكذا الحجر الصحى».

Advertisements

وأشار إلى أنه تم تخصيص مسار خاص بالحجاج بعيداً عن الركاب، وكذا منافذ تفتيش لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمغادرة، مشيراً إلى تجهيز خيمة رئيسية لإستقبال مودعى الحجاج، والتى تم جعلها مكيفة الهواء لتقديم أوجه الراحة، والموجودة أمام الباب الرئيسى للمطار، فضلاً عن فرشها ووضع ترابيزات لإراحة مودعى الحجاج وأسرهم.

وقال البلاسى،«إن أول رحلة تغادر المطار في الخامسة صباح غداً الإثنين، حيث من المقرر أن يكون في استقبالها وتوديعها إلى جانب مسؤولين من المحافظة والشركة المصرية للطيران المدنى».

وبدأت السلطات الجمركية تنفيذ خطة واسعة توفر للحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة ومناسك الحج هذا العام، من خلال تفعيل ضوابط مغادرة ونزول مريحة جداً ومنظمة، تهدف إلى تقديم تسهيلات وتيسيرات للمسافرين الحجاج، تم وضعها والأشراف عليها بمعرفة الإدارة المركزية، الجمارك، الركاب، والأسواق الحرة، وجمارك الموانئ الجوية، حيث تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوديع الحجاج المسافرين، وتم إيقاف ومنع الأجازات الصيفية لجميع أطقم الورادى، وإنتقاء وتشكيل لجان جمركية مناوبة من اكفأ العاملين بالمطار ممن يتميزون بسرعة إتخاذ القرار والمرونه في الأداء؛ وتكليفهم بالتواجد المستمر أثناء أتمام إجراءات سفر الحجاج وتقديم كل التيسيرات وتبسيط الإجراءات والعمل على إتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح حماية المسافرين من الحجاج، وحماية ورعاية مصالح الدولة العليا وأمنها، وتقديم كافة المعلومات والإجابة عن جميع إستفسارات الحجاج.

وقدم مسؤولو الجمارك الجوية عدد من النصائح والإرشادات للحجيج، من بينها الإلتزام بالوزن المسموح به طبقاً لما تحدده شركة الطيران الناقلة، وضرورة إنهاء كل حاج أجراءاته ووزن حقائبه منفرداً، والتأكد من أنه يحمل أرقام حقائبة فقط، وفى حالة عدم وجود موافقة مسبقة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وموافقة الشركات المنتجة لا يسمح بحمل أدوية تزيد عن الإستعمال الشخصى، حتى ولو كانت بنية التبرع بها أو أهدائها للغير، والتواجد بالمطار قبل ميعاد الإقلاع بفترة لا تقل عن 4 ساعات على الأقل لضمان عدم التأخير وضرورة تفهم الإجراءات الأمنية المتشددة بالمطارات، والتعاون مع شرطة أمن الموانىء؛ وذلك لضمان سلامة وأمن الركاب والطائرة.