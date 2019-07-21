شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يتفقد عملية إنشاء سحارة مصرف بلبيس الجديدة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، يرافقه الدكتور محافظ القليوبية، صباح الأحد، بجولة تفقدية لتنفيذ عملية إنشاء سحارة مصرف بلبيس الجديدة بأبو زعبل ك 50.250، أسفل ترعة الإسماعيلية ك 20.250 لاستيعاب التصرفات الزائدة الواردة للمصرف من محطات المعالجة بالجبل الأصفر والبركة وسرياقوس، بالإضافة إلى الصرف الزراعي.

وتبلغ مساحة السحارة 800م وبتكلفة 100 مليون جنيه بتمويل من الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي بالقاهرة، والتي تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب وذلك تحت إشراف الادارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا، بحضور الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس صبحي عبد المنعم، مدير عام صرف القليوبية.

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وتتكون السحارة من ماسورة قطر 3.200 متر بطول 245 م. ط للماسورة لكي تستوعب صرف يصل إلى 4.1 مليون متر مكعب يوميًا، حيث تعمل السحارة على نقل مياه مصرف بلبيس، والذي يصب في مصرف بحر البقر الذي يصب في بحيرة المنزلة من أسفل ترعة الإسماعيلية، وتتكون السحارة من 20 بوابة عبارة عن مداخل ومخارج وكل فتحة لها بوابتين وسيتم الافتتاح الرسمي لها قريبًا.

وقد أعطى الوزير تعليمات بإنشاء سور يفصل بين السحارة والمباني السكنية لكي يصبح مشروع كامل من أول النطاق إلى نهاية السحارة القديمة.

وأكد محافظ القليوبية أن الهدف من المشروع استيعاب كميات كبيرة من المياه المتزايدة بالمصرف وتهالك السحارة القديمة وعدم استيعابها للتصرفات الواردة للمصرف من محطات المعالجة بالجبل الأصفر وسرياقوس، بالإضافة إلى الصرف الزراعي ولرفع الضرر الواقع على المناطق السكنية نتيجة فيضان مياه المصرف على الجسور نظرًا لعدم كفاءة السحارة القديمة واستيعابها لصرف مستقبلي يقدر بحوالي 4.1 مليون متر مكعب في اليوم الواحد.

وقال وزير الري إن عملية إنشاء سحارة مصرف بلبيس الجديدة تستهدف منع الضرر الواقع على المناطق السكنية نتيجة فيضان مياه المصرف على الجسور نظرًا لعدم كفاءة السحارة القديمة وعدم قدرتها على استيعاب التصرفات الحالية، فضلا عن التصرفات المستقبلية للمياه، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لسحارة بلبيس الجديدة تصل إلى حوالي 100 مليون جنيه، وأن تلك الزيارة تأتي في ضوء متابعة المشروعات القومية.

وزير الري ومحافظ القليوبية يتفقدان سحارة مصرف بلبيس بأبو زعبل بالخانكة

وزير الري ومحافظ القليوبية يتفقدان سحارة مصرف بلبيس بأبو زعبل بالخانكة

وزير الري ومحافظ القليوبية يتفقدان سحارة مصرف بلبيس بأبو زعبل بالخانكة

وزير الري ومحافظ القليوبية يتفقدان سحارة مصرف بلبيس بأبو زعبل بالخانكة

وزير الري ومحافظ القليوبية يتفقدان سحارة مصرف بلبيس بأبو زعبل بالخانكة

وزير الري ومحافظ القليوبية يتفقدان سحارة مصرف بلبيس بأبو زعبل بالخانكة