شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تُنشئ وحدات مركزية للسيطرة على النمو السكاني بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنشأت وزارة التنمية المحلية، وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتفعيل مشروع (الإسراع في المواجهة المحلية لقضية السكان)، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس القومي للسكان.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي الأحد، إنه يجري التنسيق لاستكمال إنشاء الوحدات الفرعية في المحافظات التي ينفذ بها المشروع، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار تكليف مجلس الوزراء لعدد من الوزارات للتعاون، فيما بينهم لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بشكل متكامل من خلال توظيف قدرات كافة الوزارات بممثليهم في المحافظات.

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وأوضح الوزير أن المشروع ينفذ في محافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج، باعتبارهم المحافظات الأعلى في نسبة النمو السكاني، إضافة إلى محافظة القليوبية بوصفها محافظة حققت إنجازات في ضبط النمو السكاني، لافتًا إلى أن المشروع سيتم تعميمه على باقي المحافظات على عدة مراحل.

وأضاف «شعراوي» أن مشروع (الإسراع في المواجهة المحلية لقضية السكان) يهدف إلى السيطرة على النمو السكاني، وتحديد الهدف المطلوب تحقيقه للنمو السكاني على مستوي كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج التي تعاون في تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القري والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية وتضم الوضع السكاني والوضع الاجتماعي والخدمات والموارد الطبيعية والمشاكل والتحديات باعتبار السكان هو المحور الأساسي في عملية التنمية والقاعدة الأساسية التي تبني عليها خطط التنمية في كافة المجالات مما يسهم في تبني الخطط المناسبة والملائمة للتنمية.

وتابع الوزير أنه تم إنشاء الوحدات الفرعية الخاصة بمحافظتي القليوبية وقنا، وجاري استكمال تعيين الوحدات الفرعية لمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، بحيث يضم الهيكل التنظيمي للوحدة الفرعية بالمحافظة ممثلين من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، لافتًا إلى أن هذا الإدارات الفرعية تختص بمتابعة وتحليل أعداد السكان ومؤشرات النمو السكاني جغرافياً والمساهمة في خفضها ودراسة عوامل تغيير مؤشرات النمو السكاني والعمل على إعداد خطة للتوعية السليمة بالقضية السكانية بشكل عام وذلك للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن بما يساهم في إعادة توزيع السكان وضمان تأهيل المناطق المحتاجة للمرافق والخدمات الأساسية والعمل على جذب المجتمعات المحلية وبناء قدرات العاملين وتأهيليهم لضمان دقة البيانات المطلوبة.

ونوّه «الشعراوي» أن الوحدات الفرعية بالمحافظات تختص ايضاً بالعمل على توفير البيانات الخاصة بالكثافة السكانية والفئات العمرية والنوع الاجتماعي وتحديد ذوي الإعاقة والتعليم والصحة والنشاط الاجتماعي والهجرة الداخلية والخارجية والظروف السكنية وغيرها من البيانات التي يمكن ان تحتاجها باقي الإدارات الفرعية، بالإضافة إلى القيام بتحليل البيانات اللازمة للاستفادة من الخصائص السكانية والتي تساعد متخذي القرار وراسمي السياسات العامة على ملائمة الخطط لجميع شرائج المجتمع وتقييم التغيرات الخاصة بالمحليات والتنمية المحلية وربطها برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتوزيع العادل للأموال العامة.