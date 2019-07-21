بث مباشر| طلاب المرحلة الأولى يسجلون رغباتهم بمكاتب تنسيق جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انطلقت اليوم الأحد، رسميًا المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، والتي تستمر حتى الخميس المقبل الموافق 25 يوليو بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية.

ويقدم الخليج 365، بثًا مباشرًا، لطلاب المرحلة الأولى وهم يسجلون رغباتهم بمكاتب تنسيق جامعة القاهرة.

ويأمل الكثير من طلاب الثانوية العامة في تحقيق حلمهم بالالتحاق بالكليات المناسبة لمجموعهم، لتحديد مصيرهم بعد عام دراسي شاق.

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وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، wwwTansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة، أو التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق لتسجيل رغباتهم.

وفتحت معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة الثالثة عصرا، أبوابها أمام طلاب المرحلة الأولى من الناجحين لتسجيل رغباتهم مجانًا، ويقدم الخليج 365 تغطية خاصة لتسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات.