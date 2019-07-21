محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
انطلقت اليوم الأحد، رسميًا المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، والتي تستمر حتى الخميس المقبل الموافق 25 يوليو بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية.
ويقدم الخليج 365، بثًا مباشرًا، لطلاب المرحلة الأولى وهم يسجلون رغباتهم بمكاتب تنسيق جامعة القاهرة.
ويأمل الكثير من طلاب الثانوية العامة في تحقيق حلمهم بالالتحاق بالكليات المناسبة لمجموعهم، لتحديد مصيرهم بعد عام دراسي شاق.
وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، wwwTansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة، أو التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق لتسجيل رغباتهم.
وفتحت معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة الثالثة عصرا، أبوابها أمام طلاب المرحلة الأولى من الناجحين لتسجيل رغباتهم مجانًا، ويقدم الخليج 365 تغطية خاصة لتسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر| طلاب المرحلة الأولى يسجلون رغباتهم بمكاتب تنسيق جامعة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.