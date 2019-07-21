"جهاز الشروق": إنشاء منفذ اليوم الواحد لتوفير السلع والقضاء على الباعة الجائلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم إنشاء منفذ بيع اليوم الواحد بمدخل الإسماعيلية 2 بجوار إسكان الشباب 63 متر حجر الأساس بالمدينة؛ لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، وللقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار المشاركة والتعاون بين المستثمرين وجهاز مدينة الشروق للنهوض بالمدينة لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأحد، أنه تم إنشاء المنفذ بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 600 ألف جنيه، ويشمل المنفذ على عدد 28 باكية مغطاة وعدد 50 جلسة مكشوفة مخصصة للباعة الجائلين بالمدينة، شريطة أن يكون شاغلو أماكن البيع من العاملين بالأنشطة المخصصة لتلك الأماكن، وطبقاً للأنشطة المقترحة من جهاز المدينة، مشيراً إلى أن المنفذ سيكون مكاناً مناسباً لسكان المدينة لشراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة، كما أن المنفذ متواجد به مكتب للإدارة، ودورات للمياه وذلك لخدمة السكان والبائعين.

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وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي حرصاً من جهاز المدينة على توفير فرص العمل الكريمة للباعة الجائلين ومنع تواجدهم داخل المدينة، وكذلك توفير كافة الاحتياجات الأساسية من ( خضار - فاكهة - لحوم – أسماك – دواجن – غير ذلك) لسكان المدينة بأسعار مخفضة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم توفير 7200 كشاف إنارة ليد ضمن منظومة إحلال وتجديد كشافات الإنارة لترشيد الطاقة الكهربائية بالمدينة، حيث يجري تغيير كشافات الإنارة الصوديوم قدرات 250 وات واستبدالها بكشافات إنارة ليد قدرات 120و105 وات بالمحاور والشوارع الرئيسية، وكذا تغيير كشافات الإنارة بالممرات والحدائق والمناطق الخضراء بالمدينة، إلى كشافات ليد قدرات 55 وات.

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