خاص| اجتماع مصري سوداني لتحديد موعد بدء الربط الكهربائي بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسئول بمكتب وزير الكهرباء، إنه يجرى حاليا عقد لقاء بين مسئولي وقيادات الكهرباء المصرية مع وفد سوداني رفيع المستوى وصل القاهرة، أمس، لبحث تحديد موعد بدء تشغيل الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين، بعد تعثر الربط بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها السودان خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ترتب عليه تأخر بدء الربط.
وأضاف المصدر في تصريحاته لـمصراوي، أن مصر جاهزة ومستعدة للتشغيل في أي وقت، متابعا: "نحن في انتظار إشارة البدء التي يحددها الأشقاء السودانيين، والعمل يجري حاليا على قدم وساق لبدء عمليات الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين".
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