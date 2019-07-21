"القاهرة": تطوير الفسطاط بمصر القديمة تزامًنا مع نقل المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، البدء في أعمال تطوير منطقة الفسطاط بحي مصر القديمة وذلك تزامنًا مع نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمصر القديمة، في إطار خطة محافظة القاهرة لرفع كفاءة المنطقة وإزالة جميع الإشغالات.

وقال فؤاد، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من وضع محارات أسمنيـة يمين ويسار 6 عقارات وطلاء 13 عقارًا يمين ويسار كوبري العاشر باتجاه المنيب بالكورنيش.

كما تم الانتهاء من طلاء أولى مبنى من مباني الفواخير والبدء في دهان باقي الفواخير، وطالب نائب المحافظ، أجهزة حي مصر القديمة برفع كل الإشغالات الموجودة بالمنطقة تمهيدًا للبدء في نقل منطقة مناولات القمامة الموجودة أسفل كوبري العاشر، كما يجري استكمال الأعمال وتشمل الرصف والإنارة لخروح خط سير نقل المومياوات بالمظهر الحضاري الذي يليق باسم مصر.