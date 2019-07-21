محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:
أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحرص وزارتي التموين والزراعة على طرح لحوم بأسعار مخفضة بفارق 15%، عن أسعار اللحوم بالأسواق، لمصلحة المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى.
وقال "مشهور" في بيان اليوم، إن بعض التجار يستغلون الإقبال الكثيف على شراء اللحوم، ويرفعون أسعارها بشكل يفوق مقدرة بعض فئات المواطنين، كما أن المناطق النائية تتعرض لاحتكار التجار أكثر من غيرها.
وأوضح أن طرح الحكومة للحوم بأسعار مخفضة يجبر التجار على خفض أسعارهم، لتحقيق تنافسية، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن، ويؤكد أن الحكومة تقف في صفه وخلف ظهره في كل الأوقات.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يشيد بدور الحكومة في طرح اللحوم بأسعار مخفضة قبل العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.