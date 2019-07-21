برلماني يشيد بدور الحكومة في طرح اللحوم بأسعار مخفضة قبل العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحرص وزارتي التموين والزراعة على طرح لحوم بأسعار مخفضة بفارق 15%، عن أسعار اللحوم بالأسواق، لمصلحة المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى.

وقال "مشهور" في بيان اليوم، إن بعض التجار يستغلون الإقبال الكثيف على شراء اللحوم، ويرفعون أسعارها بشكل يفوق مقدرة بعض فئات المواطنين، كما أن المناطق النائية تتعرض لاحتكار التجار أكثر من غيرها.

وأوضح أن طرح الحكومة للحوم بأسعار مخفضة يجبر التجار على خفض أسعارهم، لتحقيق تنافسية، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن، ويؤكد أن الحكومة تقف في صفه وخلف ظهره في كل الأوقات.

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