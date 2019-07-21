مكرم: سنطالب الرئيس السيسي بإنشاء قناة تليفزيونية إفريقية باسم القارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر بها نحو 64 إذاعة وإن المجلس سينقل اقتراحا للرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء قناة تليفزيونية إفريقية تتحدث باسم القارة.

وتابع مكرم خلال لقاءه بعدد من رؤساء التحرير الأفارقة اليوم قائلا: "سننقل للسيسي مقترحا ونحن على يقين من أنه هام وأساسي لإنشاء قناة تليفزيونية إفريقية، خاصة واهتمامنا بإفريقيا تاريخي، فحتشبسوت ذهبت إلى بلاد بونت في الصومال وعرفنا طريقنا للجنوب قبل طريق الشمال وإذا كان السيسي صحح البوصلة التي تقول إن كافة مصالحنا مع الجنوب، فأعتقد أنه كان واجبا رغم أنه كان متاخرا نوعا ما".

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وأشار مكرم إلى أن مصر تعرف نيسلون مانديلا من بدايته وكافة حركات التحرر ولدت هنا، وسعداء جدا بهذا الدور فانتمائنا الأفريقي انتماء حقيقي والحضارة الفرعونية كانت جزءًا من الحضارة الإفريقية والآثار المصرية موجودة في كثير من بقاع إفريقيا، بما يؤكد أن تواصلنا كان قديما ومستمرا وواجبنا أن نتحمس لحوار الجنوب والجنوب وتبادل المصالح وزيادة حجم التجارة البينية لأنه يحقق مصالح مصر وأفريقيا" بحسب تعبيره.

وأكد رئيس الأعلى للإعلام أن مصر بذلت مصر جهودا لتوحيد كافة جبهات إفريقيا بحيث يكون هناك دمج كامل بين الغرب والشرق والجنوب للقارة؛ فمنطقة التجارة الحرة قمة التعاون الذي حدث ونأمل أن تكون في صالح كل بلد إفريقي ولدينا حلم أن يصل النيل إلى الإسكندرية وأن تصل قلب افريقيا إلى شاطئ البحر المتوسط وأن يكون هناك بنية أساسية تربط بين إفريقيا وشمال المتوسط- على حد قوله.​