وكيل "محلية النواب": مطروح تشهد طفرة كبيرة لتطوير الشواطئ دعمًا للسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن محافظة مطروح تشهد طفرة كبيرة في تطوير ورفع كفاءة شواطئها السياحية من خلال المحافظة، وهذه خطوة إيجابية تؤكد رؤية الدولة المصرية الإيجابية نحو الاهتمام بالسياحة كونها أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي.

جاء ذلك فى كلمته على هامش زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لتفقد عدد من المشروعات ورصد إشكاليات الأهالي بشأن نقص المياه وأسعار تقنين الأراضي، بمشاركة اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح وعدد من القيادات التنفيذية ونواب المحافظة منهم النائب سليمان فضل، ومهدي العمدة.

وأكد النويشي أن مثل هذه الجهود لابد أن تقدر ويتم الترويج لها بشكل إيجابي من أجل دعم السياحة المصرية، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية رصدت هذه الأعمال بشكل واضح خلال جولتها الميدانية بالإضافة إلي مطالب الأهالي الخاصة بأعمال التسعير لتقنين الأراضي، مؤكدا علي أن هذا الملف يدار بحكمة شديدة بين البرلمان والحكومة بدليل ما يتم من تعديلات مستمرة علي اللائحة الداخلية لقانون 144 لسنة 2017 وما يكون لصال المواطن.

يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني، ويضم الوفد النواب، بدوي النويشي، وكيل اللجنة، ومحمد الدامي أمين سر اللجنة، ومحمد الحسيني، وسيد حماد موافى، وصابر عبد القوي، ورشاد شكري، وعلي عتمان، وسليمان العميري، وعبد الحميد كمال، ومحسن أبو سمنة، وأحمد الشريف، ويسري الأسيوطى، والمستشار رضا حسين أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد جابر ومحمد صبحي من أمانة اللجنة، وبحضور نواب مطروح أحمد رسلان، وصلاح عياد، وفوزي مصيبع، وصلاح عياد، ورزق جالي.‎