وزير الكهرباء يستقبل وفد إحدى الشركات المتخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل صباح اليوم، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد من شركة UEG Renewable Energy Group Limited برئاسة أدريان كويك، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة، بحضور عدد من قيادات القطاع، في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعاته وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقاً لأحدث التكنولوجيات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار على أرض مصر.

وأوضح وزير الكهرباء في بداية اللقاء، أن مصر اتخذت العدید من المبادرات خلال السنوات القلیلة الماضیة من أجل تعزیز وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقلیدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكیة والربط الكهربائي، فضلاً عن تعزیز الشفافیة وتطبیق نظام الحوكمة، حيث تم استعراض ما يقوم به القطاع لتطوير شبكات النقل والتوزيع، والاهتمام الذي يوليه القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

واشار إلى أن خطة القطاع تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، مشيرا إلى النجاح الذي حققة قطاع الكهرباء في إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25,5 جيجاوات، خاصة أن القطاع يركز حاليا على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وبحسب الوزير، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، ما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في توفير الطاقة.

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