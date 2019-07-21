بعد افتتاحه.. "مجلس الوزراء" ينشر فيديو لتشغيل جراج روكسي الذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بموقع فيسبوك، فيديو عن أول تجربة لتأسيس جراج ذكي في مصر والتي نفذته محافظة القاهرة، وهو جراج "روكسي" والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية للسيارات.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المرحلة الأولى من مشروع جراج روكسي الآلي متعدد الطوابق تحت سطح الأرض، والذي يُعد أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط، وذلك بحضور وزراء: الإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ومحافظي القاهرة السابقين، ووكيل مجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان.