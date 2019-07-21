فى 24 ساعة.. ضبط 56 قطعة سلاح ناري 180 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملات، لضبط حائزى الأسلحة والمخالفين للقانون. وأسفرت جهود الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط 56 قطعة سلاح ناري، 181 قضية مخدرات 52201 مخالفة مرورية، 2098 مخالفة مرافق، وتنفيذ 105211 حكم قضائي متنوع جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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