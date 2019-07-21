بقيمة 2 مليار جنيه.. مكافحة التهرب الضريبي تضبط 935 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت شرطة مكافحة التهرب الضريبي، في توجيه حملاتها الأمنية، وضبط (935) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (104) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (57) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (41) قضية في مجال الجمارك، (6) قضايا حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (212) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ (343) حكم قضائي، (172) حالة تحرى مدين ولجان فحص.

وبلغ حجم التعاملات في تلك القضايا (2,096,508,644) مليار جنيه وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.، كما تم التصالح في (202) قضية بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (967,377) تسعمائة سبعة وستون ألف وثلاثمائة سبعة وسبعون جنيهاً.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.