في 7 أيام.. الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 45 مليون جنيه قيمة غرامات الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، حملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائي وتحصيل الغرامات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين، لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومي.

وأسفرت الجهود خلال الأسبوع الماضي عن ضبط (68361) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (45,419,460) جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.