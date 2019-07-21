محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، حملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائي وتحصيل الغرامات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين، لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومي.
وأسفرت الجهود خلال الأسبوع الماضي عن ضبط (68361) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (45,419,460) جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر في 7 أيام.. الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 45 مليون جنيه قيمة غرامات الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.