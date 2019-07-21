ضبط 4 أشخاص لنصبهم على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة، في القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (شخصين مقيمان بالغربية) ضد (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء منهما على مبلغ (82,000) ألف جنيه) مقابل تسفير ذويهم إلى إحدى الدول العربية، وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين.

تلقى فرع الإدارة بشرق الدلتا من (صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بالدقهلية) بقيام (موظف بأحد البنوك - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بلغ إجماليها (70,000 ألف جنيه) بزعم تسفيره للعمل بإحدى الدول الأجنبية، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وامتنع عن رد المـبالغ المالية المستـولى عليها من الشاكي.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكي

تلقى فرع الإدارة بشرق الدلتا من (حاصل على دبلوم تجارة وآخران - مقيمين بالدقهلية) بقيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية و تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 100,000 مائة ألف جنيه) مقابل تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنهما لما يلتزما بذلك، وامتنعا عن رد المـبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.