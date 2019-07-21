الغرق عقاب "ذئب الجيزة".. كواليس هتك عرض فتاة مُعاقة داخل مشتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة في اتهام شابين باغتصاب فتاة معاقة ذهنيا داخل مشتل بشارع البحر الأعظم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد أحمد وحيد مأمور قسم الجيزة بلاغ من إدارة الشرطة بوجود استغاثة بتعرض فتاة للاعتداء الجنسي على يد شابين داخل مشتل، وتمكنت قوة أمنية من ضبط أحدهما بينما لقي الثاني مصرعه غرقا في نهر النيل.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة توصلت إلى أن "محمد.ق" 33 سنة، و"عبد الغني" 30 سنة، مسجل خطر، استدرجا فتاة تعاني إعاقة ذهنية تبلغ من العمر 20 سنة، إلى مشتل بشارع البحر الأعظم.

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حسب التحريات، اعتدى الأول على الفتاة جنسيا تحت تهديد السلاح بينما تولى صديقه عملية المراقبة إلا أنه مع إصدار الفتاة صرخات استغاثة وحضور الشرطة، قفزا في نهر النيل، ما أسفر عن مصرع "محمد" بينما نجا الثاني.

وفي غضون ساعات قليلة تمكن الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاونا مباحث الجيزة من ضبط المتهم الهارب بمنطقة جزيرة بين البحرين لدى اختباءه في الزراعات.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة المتوفى ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.