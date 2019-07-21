محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قطاع الأمن العام نجح بالتنسيق مع أجهزة أمن المنوفية في كشف غموض مقتل أحد الأشخاص بالمنوفية وضبط مرتكبا الواقعة.
ورد بلاغ لمركز شرطة شبين الكوم من (عاملة بإحدى المستشفيات بالمنوفية، 54 سنة، مُقيمة بدائرة المركز، بوفاة ابنها (عامل، 34 سنة، مُقيم بذات العنوان) وتم دفنه بمقابر القرية واشتباهها في وفاته جنائياً.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهودها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "زوجة المتوفي، 30 سنة، صديق المتوفي (حاصل على ليسانس الحقوق، 30 سنة، مُقيم بدائرة قسم شبين الكوم، وذلك لارتباطهما بعلاقة عاطفية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررت الأولى بارتباطها بصديق زوجها بعلاقة غير شرعية، واتفاقهما على الزواج عقب التخلص منه، وفي سبيل تنفيذ ذلك قامت بوضع مبيد حشري في كوب عصير منذ قرابة أسبوعين وقدمته لزوجها وعقب تناوله أُصيب بحالة إعياء وتوفى، وأيد المتهم الثاني ما جاء باعترافها .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر "حماتها كشفت الجريمة".. زوجة تستعين بصديق زوجها لقتله في المنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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