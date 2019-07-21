"الجوازات" تواصل تسهيل إجراءاتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تفعيلها لإجراءات التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم استقبال عدد من المواطنين من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات، لتقديم كافة الخدمات والمستندات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وتواصل أجهزة الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.