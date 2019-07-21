بهيروين وسلاح.. سقوط 6 عناصر إجرامية بالسحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، في حملة أمنية على منطقة السحر والجمال 6 من العناصر الإجرامية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار وسلاح ناري بدون ترخيص.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن (الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية ) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بقوات من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي واستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط ( أربعة من العناصر الإجرامية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة ، مُُتخذين من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .. وذلك حال استقلالهم سيارة أجرة "تاكسي" بالمجاورة الثانية بدائرة قسم أول العاشر من رمضان .. وبحوزتهم (250 جرام لمخدر الهيروين – 1200 جرام لمخدر الحشيش، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار .

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كما تم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامه بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص ، وذلك حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (طبنجة وطلقتان من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وضبط (عاطل – سبق إتهامه في 6 قضايا "مخدرات" ، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي ، وذلك حال تواجده بدائرة المركز ، وبحوزته (120 جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة"- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.