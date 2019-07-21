سقوط أخصائي العلاج الطبيعي المزيف بالإسكندرية.. والتحريات: "حاصل على دبلوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، في القبض على شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مُنتحلًا صفة "اخصائي علاج طبيعي".

كانت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام حاصل على دبلوم ، مقيم بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مُنتحلاً صفة أخصائي علاج طبيعي (على خلاف الحقيقة)، مُتخذاً شقة كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيزها كمركز طبي لعلاج أمراض الظهر والغضروف، واستقباله راغبي العلاج مقابل الحصول على مبلغ 350 جنيه من كل حالة مرضية، كما أمكن التوصل لأحد المترددين على المركز "صياد ،61 سنة، مقيم بالبحيرة، وقرر أنه لم يتعافى وزادت حالته سوء لقيام المذكور بإتباع طرق بدائية لعلاجه، وتوقيع الكشف عليه باستخدام "قطعة من الخشب ومياه".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المركز المشار إليه، وضبط المتهم المذكور، وضبط بحوزته ( 2 كارنية مصطنع مدون به أخصائي علاج طبيعي في آلام الظهر والغضروف - 2 قطعة خشبية تستخدم في علاج المترددين- مجموعة من الكروت المطبوعة مدون عليها اسمه تستخدم في الدعاية) ، وبمواجهته اعترف بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.