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مصر | على مدار أسبوع.. تحصيل 46 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي

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حصّلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 46 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي، خلال حملات في المحافظات على مدار أسبوع. 


وضمت قضايا التيار الكهربائي: ضبط (68361) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (45،419،460) جنيه.


وفى مجال قضايا التهرب الضريبي: ضبط (935) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (104) حالات ضرائب عامة، وكذا كشف (57) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (41) قضية في مجال الجمارك، (6) قضايا حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (212) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ (343) حكما قضائيا، (172) حالة تحري مدين ولجان فحص، بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا (2،096،508،644) جنيه وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتم التصالح في (202) قضية بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (967،377)  جنيه.

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