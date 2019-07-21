مصر | على مدار أسبوع.. تحصيل 46 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على مدار أسبوع.. تحصيل 46 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصّلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 46 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي، خلال حملات في المحافظات على مدار أسبوع.



وضمت قضايا التيار الكهربائي: ضبط (68361) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (45،419،460) جنيه.