مصر | تجديد حبس 5 بائعين تشاجروا بالأسلحة البيضاء بالمرج 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 5 بائعين تشاجروا بالأسلحة البيضاء بالمرج 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم، تجديد حبس 5 بائعين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتشاجر بالأسلحة البيضاء وأصابات بعضهم أمام محطة المرج الجديدة.

وتعود بداية الواقعه عندما تلقي قسم شرطة المرج بلاغا بنشوب مشاجرة بالزجاجات الفارغة والأسلحة البيضاء، بين عدد من البائعين، أمام محطة مترو المرج الجديدة؛ وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعه وضبط 5 من البائعين وحرر محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.

