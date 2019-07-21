مصر | كشف الجريمة بعد دفن جثته.. سيدة تقتل زوجها بسبب علاقة عاطفية مع صديقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف الجريمة بعد دفن جثته.. سيدة تقتل زوجها بسبب علاقة عاطفية مع صديقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية واقعة غموض مقتل أحد الأشخاص بالمنوفية، وضبط مرتكبي الواقعة

البداية عندما تلقى مركز شرطة شبين الكوم، بلاغا من عاملة بأحد المستشفيات بالمنوفية، 54 سنة، مُقيمة بدائرة المركز، بوفاة ابنها، عامل، 34 سنة، مُقيم بذات العنوان، وتم دفنه بمقابر القرية، واشتباهها في وفاته جنائيًا.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، وكشفت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من زوجة المتوفى "حاصلة على دبلوم، 30 سنة"، وصديق المتوفى "حاصل على ليسانس حقوق، 30 سنة، مُقيم بدائرة قسم شبين الكوم"، وذلك لارتباطهما بعلاقة عاطفية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررت الأولى ارتباطها وصديق زوجها بعلاقة غير شرعية، واتفاقهما على الزواج عقب التخلص منه، وفي سبيل تنفيذ ذلك قامت بوضع مبيد حشري في كوب عصير منذ قرابة أسبوعين وقدمته لزوجها، وعقب تناوله أُصيب بحالة إعياء وتوفي، وأيد المتهم الثاني ما جاء في اعترافها، واتخذت الإجراءات القانونية.