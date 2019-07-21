مصر | باستخدام الـ"توك توك".. سقوط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب الخطف بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باستخدام الـ"توك توك".. سقوط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب الخطف بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط ("عاطلان –و سائق"- مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس سبق إتهامهم فى قضايا "سرقة وسائل نقل - سرقة بالاكراه - سلاح أبيض")، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" - سلاح أبيض "سكين" - نصل معدنى " كتر ").

وبمناقشتهم عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم إعترفوا بسرقتها بإسلوب " الخطف "، وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب (الخطف) باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بإرتكاب 2 حادث سرقة بذات الاسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

