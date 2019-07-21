مصر | مفاجآت حول اغتصاب فتاة معاقة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت حول اغتصاب فتاة معاقة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة إغتصاب فتاة معاقة ذهنيا داخل مشتل مجاور للنيل، بشارع البحر الأعظم، وتبين أن المتهمين بعد إستدراجهما المجني عليها إلى المشتل، تعدي عليها أحدهما جنسيا " الغريق"، وكان الآخر ينتظره لحين إنتهائه من إغتصابه الفتاة المعاقة ذهنيا، ليغتصبها هو الآخر.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أنه لدي مشاهدة أحد الأهالي إغتصاب الفتاة، وإبلاغه الشرطة، حضرت قوة أمنية من قسم شرطة الجيزة، ولدي مشاهدة المتهمين، لقوات الشرطة، فرا هاربين بإلقاء نفسهما بمياه النيل، وتمكن الثاني من النجاة، فيما غرق الأول بمياه النيل لعدم إجادته السباحة.

كانت توصلت جهود رجال مباحث الجيزة، إلى مكان هروب المتهم الهارب في واقعة إغتصاب فتاة معاقة ذهنيا بالجيزة، بعد تتبع خط سير هروبه، وفحص كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات والإستعانة بالمصادر السرية، تبين إختبائه داخل شقة سكنية بجزيرة بين البحرين بنطاق قسم شرطة الجيزة، وتم إعداد مأمورية إستهدفته، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وبينت تحريات رجال مباحث عن ملابسات إغتصاب فتاه معاقة ذهنية، بعد إستدراجها لمشتل مجاور للنيل، بشارع البحر الأعظم، نطاق قسم شرطة الجيزة، وتبين أن الفتاة في بداية العقد الثاني من عمرها، ومجهولة الهوية، وأن المتهمين إستدرجا المجني عليها، لمكان إغتصابها بعد رؤيتهما لها حال تجولها بأحد شوارع الجيزة.

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وأضافت التحريات أنهما بعد توجههما لمكان الواقعة، تناوبوا على إغتصابها، وأثناء ذلك شاهدهم أحد سكان المنطقة، فأبلغ قسم الشرطة، ولدي حضور قوة أمنية لمكان البلاغ، ومشاهدة المتهمين لهم فر أحدهما هاربا بقفزه بالنيل ما أسفر عن مصرعه، والأخر للمنطقة سكنه وتمكنت القوات من القبض عليه.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطار من المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بقيام شابين بإغتصاب فتاة بمشتل مجاور للنيل، بشارع البحر الأعظم دائرة القسم.

وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، وحال مشاهدة الشابين القوة الأمنية فر أحدهما بقفزه بمياه النيل، مما أسفر عن مصرعه غرقا، وبإنتشال جثته تبين أنه يدعي محمد.ق، في العقد الثالث من عمره، فيما تمكن الثاني من الهرب، وبإعداد عدة أكمنة تم ضبطه وتبين أنه يدعى عبد الغني.م، في العقد الثالث من عمره، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.