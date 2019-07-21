مصر | "أمن القاهرة" يكشف ملابسات سرقة مواطن بالإكراه بروض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمن القاهرة" يكشف ملابسات سرقة مواطن بالإكراه بروض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة روض الفرج من القبض على شخصين لسرقتهما مواطن واصابته بروض الفرج.



تلقى قسم شرطة روض الفرج من إحدى المستشفيات باستقبال موظف بإحدى شركات الإتصالات - سن 39 - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، مصاب بجرح قطعى بالوجه، وسحجات بالساعد الأيسر.

بالإنتقال والفحص وسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بشخصان أدلى بأوصافهما التقريبية "يستقلان دراجة نارية" (لم يتمكن من التقاط أرقامها ) قاما بإستيقافه ومحاولة سرقة هاتفه المحمول كرهًا عنه وحال مقاومتهما تعديا عليه بسلاح أبيض " مطواة " محدثان إصابته المشار إليها ولاذا بالفرار.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطلان- مقيمان بدائرة القسم - سبق إتهامهما فى6 قضايا آخرهم قضية "مخدرات".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية " قيادة الثانى، وبحوزتهما سلاح أبيض مطواة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان وإتهمهما بإرتكاب الواقعة وإحداث إصابته.

